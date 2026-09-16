पूनम ढिल्लों ने CINTAA चुनाव को अवैध करार दिया, अब अदालत तय करेगी भविष्य

पूनम का कहना है कि अदालत की मंजूरी के बिना ये चुनाव सही नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब CINTAA का कार्यकाल 2027 तक खत्म ही नहीं हो रहा था, तो FWIC ने चुनाव क्यों करवाए?

उन्होंने यह भी चिंता जताई कि वोट डालने के लिए योग्य सदस्यों की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। सदस्यों के डेटा की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए, जिसकी वजह से वोटिंग से ठीक पहले एक तीखी बहस भी हुई थी।

पूनम ने साफ कहा, "हमने इन चुनावों में भाग नहीं लिया, क्योंकि हम इन्हें मान्यता नहीं देते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं 26 अक्टूबर तक इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ती रहूंगी।"