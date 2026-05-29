पिता महेश के इस एक संदेश ने छुड़वाई पूजा भट्ट की ये गलत आदत
पूजा भट्ट ने हाल ही में बताया कि साल 2014 में उनकी शादी के एक मुश्किल दौर में शराब के साथ उनका संघर्ष शुरू हुआ था, लेकिन असली बदलाव दिसंबर, 2016 में आया।
तब उनके पिता महेश भट्ट ने उन्हें एक बहुत ही सीधा और असरदार संदेश भेजते हुए लिखा था, 'अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तो खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि मैं तुममें रहता हूं।'
इसी संदेश के बाद पूजा ने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी और खुद से प्यार करने पर ध्यान देना शुरू किया।
पूजा शराब छोड़ने की सालगिरह को खुद की देखभाल के रूप में हैं मनाती
उस दिन से पूजा ने शराब पीना छोड़ दिया है और वह हर सालगिरह को आत्म-देखभाल के उत्सव के तौर पर मनाती हैं।
वह बताती हैं कि दोस्तों का दबाव झेलना पड़ा, खासकर जन्मदिन और सालगिरह पर। कुछ लोगों ने उनके इस सफर पर शक भी किया।
फिर भी, कुछ छोटे-छोटे पल, जैसे एक बार एक शराब की दुकान पर एक अजनबी ने उनसे पूछ लिया कि कहीं वह फिर से शराब पीने तो नहीं लगीं, उन्हें याद दिलाते हैं कि मदद कहीं से भी मिल सकती है।