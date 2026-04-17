पूजा भट्ट तलाक के बाद बनीं 'आजाद पंछी', बोलीं- मैं खुद अपने जहाज की कप्तान हूं

बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्रियों में शुमार पूजा भट्ट ने हाल ही में अपनी शादी और तलाक के बाद की 'आजादी' पर खुलकर बात की है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने साझा किया कि कैसे तलाक उनके लिए कोई दुखद अंत नहीं, बल्कि खुद को खोजने की एक नई शुरुआत थी। पूजा ने अपनी मौजूदा स्थिति को सशक्त बताते हुए कहा कि आज वो अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभाल रही हैं और सही मायनों में अपने जहाज की कप्तान हैं।

बयान रिश्तों के बाद अब अकेले रहने में खुशी पूजा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपनी बातचीत में अपनी निजी जिंदगी के इस दौर को बेहद 'फलदायी' बताया है। पूजा ने साझा किया कि अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रिश्तों में बिताने के बाद अब वो अकेले रहने और खुद के साथ समय बिताने का भरपूर आनंद ले रही हैं। उन्होंने इसे एक 'आजाद' कर देने वाला अनुभव बताया। पूजा ने कहा, "ये शानदार है। मैं सिंगल होने का आनंद ले रही हूं।"

आजादी 50 की उम्र में जिम और घुमक्कड़ जिंदगी पूजा बोलीं, "मैं अब एक परिंदे की तरह आजाद हूं। अपने जहाज की खुद कप्तान हूं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती हूं। मेरे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। मेरे दोस्त, मेरी बिल्लियां, किताबें और मेरा काम (अभिनय) मुझे पूरा महसूस कराते हैं।" अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें यात्रा करना पसंद है और वो चाहती हैं कि जब मन करे, अपना बैग उठाएं और निकल जाएं। उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत न हो।

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पूर्णता का अहसास "प्यार से नफरत नहीं, पर अब मैं खुद में पूरी हूं" पूजा ने कहा, "मैं हमेशा प्यार का जश्न मनाऊंगी।" उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों में लंबे समय से शादीशुदा और कई बार तलाक लेने वाले लोग भी हैं। अभिनेत्री ने कहा कि पहली बार वो खुद को 'पूर्ण' महसूस कर रही हैं और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने माना कि शराब छोड़ना उतना कठिन नहीं था, जितना उन भावनाओं का सामना करना था, जिन्हें वो शराब के पीछे छुपाती थीं। इसने उन्हें अपने और करीब ला दिया।

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