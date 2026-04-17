'पोचम्मा': दबे हुए राज और अलौकिक प्रतिशोध, अहा तमिल पर शुरू हुआ खौफ का तांडव
OTT प्लेटफॉर्म अहा तमिल पर हाल ही में 'पोचम्मा' नाम की एक नई तेलुगू सुपरनैचुरल थ्रिलर रिलीज हुई है। इसके निर्देशक रमेश इंदिरा हैं और इसे श्रुति नायडू ने प्रोड्यूस किया है। यह शो अलौकिक बदला और दबे हुए राजों की कहानी बताता है, जो 5 सस्पेंस से भरपूर एपिसोड में फैले हैं। अहा गोल्ड के सब्सक्राइबर्स इसे तमिल और तेलुगू दोनों भाषाओं में देख सकते हैं।
'पोचम्मा' की स्टार कास्ट
इस सीरीज में स्नेहल कामथ, अर्जुन अंबतु, विजय शोबारज पावोर, प्रिया शटमर्शन, बालाजी मनोहर और श्री पूजा अहम किरदारों में नजर आएंगे। इसकी टैगलाइन 'तुम्हारे पाप का एक गवाह है' है, जिससे एक दिलचस्प कहानी की उम्मीद की जा सकती है। एल.वी. गणेश का संगीत और श्रीश कुडुवल्ली का शानदार कैमरा वर्क इसे एक गहरा और रहस्यमयी माहौल देता है। जो लोग सस्पेंस और थ्रिलर देखना पसंद करते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन ट्रीट साबित होगी।