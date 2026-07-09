'सतलुज' को ZEE5 पर वापस लाने के लिए जनहित याचिका दायर

दिलजीत की 'सतलुज' को ZEE5 पर वापस लाने की मांग, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में PIL दायर

लेखन नेहा शर्मा 07:20 pm Jul 09, 202607:20 pm

क्या है खबर?

मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित और दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म 'सतलुज' को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर दोबारा बहाल करने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस फिल्म को रिलीज के महज 48 घंटे के भीतर ही प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि किसी फिल्म को इस तरह अचानक हटाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है।