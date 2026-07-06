'सतलुज' को OTT से हटाने के कारण का खुलासा

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को OTT से हटाने का क्या है कारण? सामने आई वजह

लेखन ज्योति सिंह 12:04 pm Jul 06, 202612:04 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' 4 जुलाई को आधिकारिक तौर पर ZEE5 पर रिलीज हुई थी। दर्शक तब हैरान रह गए जब इसे रिलीज के महज 48 घंटों के अंदर OTT से हटा दिया गया। मूल रूप से 'पंजाब 95' शीर्षक वाली यह फिल्म कई साल से सेंसर बोर्ड की मंजूरी के लिए तरस रही थी। जब निर्माताओं ने इसे 'सतलुज' नाम से OTT पर रिलीज किया, वहां भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। यहां जानिए इसके पीछे का कारण।