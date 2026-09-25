'मोबलैंड' के सेट पर पियर्स ब्रॉसनन के साथ हुआ खास वाकया, जानें पूरा किस्सा
अभिनेता पीयर्स ब्रॉसनन ने बताया कि 'मोबलैंड' के सेट पर काम करना उन्हें किसी आम फिल्मी सेट जैसा नहीं लगा, जहां लोग अकेले रहते हैं।
इसके बजाय, उन्हें लगा जैसे वे अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों। उन्होंने इस करीबी माहौल को हर कलाकार को ज्यादा रचनात्मक आजादी मिलने की वजह बताया और हेलेन मिरेन भी उनकी इस बात से सहमत हैं।
हेलेन का कहना है कि सेट पर सुरक्षित और सहज महसूस करने से उन्हें अपने किरदारों में पूरी तरह ढलने में मदद मिलती है।
'मोबलैंड' सीजन 2 में दिखाई देती है कास्ट की केमिस्ट्री
'मोबलैंड' की पूरी कास्ट एक थिएटर ग्रुप की तरह काम करती है, जिसका असर ब्रॉसनन और हेलेन की आपसी केमिस्ट्री में साफ दिखाई देता है।
सीजन 2 की शुरुआत एक बेहद दमदार कुत्तों की दौड़ के सीन से होती है, जिसे देखकर हेलेन काफी उत्साहित हो गई थीं।
निर्देशक गाई रिची ने पूरी सीरीज में अपना खास लंदन का अंदाज बनाए रखा है। 'मोबलैंड' का सीजन 2 अब पैरामाउंट+ पर स्ट्रीम हो रहा है।