फिल्म 'फूल और कांटे' के निर्देशक और अरुणा ईरानी के पति कुकू कोहली का निधन

अवतार कोहली के नाम से जन्मे कुकू ने अपने करियर की शुरुआत राज कपूर के साथ काम करके की थी। उन्होंने राज कपूर के साथ लगभग 11 साल तक सहायक के रूप में काम किया और 'बॉबी', 'सत्यम शिवम सुंदरम' व 'प्रेम रोग' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से जुड़े रहे।

बाद में राहुल रवैल के साथ सेकंड-यूनिट निर्देशक के रूप में 'बेताब' और 'अर्जुन' जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया, जहां से उन्हें स्वतंत्र निर्देशन की बारीकियां सीखने को मिलीं।