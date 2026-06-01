दिल में उतर जाएगा 'फेरा' का नया गाना 'भालोबासर जोमी', देबराज भट्टाचार्य की आवाज ने डाला जादू
आने वाली बंगाली फिल्म 'फेरा' का नया गाना 'भालोबासर जोमी' जारी हो गया है। यह गाना तड़प और जुड़ाव के गहरे एहसास को बयां करता है।
इस गाने को देबराज भट्टाचार्य ने अपनी आवाज दी है। इसके बोल निलंजन घोषाल ने लिखे हैं और उन्होंने ही इसका संगीत भी तैयार किया है।
निलंजन ने ही इस फिल्म का संगीत निर्देशन भी संभाला है। यह गाना फिल्म के लिए एक भावुक माहौल तैयार करता है और दर्शकों में फिल्म देखने की उत्सुकता बढ़ा रहा है।
'फेरा' का गाना गहरे रिश्तों पर देता है जोर
इस फिल्म का निर्देशन प्रीथा चक्रवर्ती ने किया है। इसमें संजय मिश्रा, ऋत्विक चक्रवर्ती, सोहिनी सरकार और सुब्रत दत्ता जैसे दमदार कलाकार हैं।
गाने 'भालोबासर जोमी' के भावुक बोल और दिल छू लेने वाली धुन, फिल्म के गहरे रिश्तों और मानवीय भावनाओं पर जोर देने वाले विषय को दर्शाते हैं, तो जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आएगी, तो दर्शकों को बहुत सारे गहरे एहसास होने वाले हैं।