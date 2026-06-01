दिल में उतर जाएगा 'फेरा' का नया गाना 'भालोबासर जोमी', देबराज भट्टाचार्य की आवाज ने डाला जादू मनोरंजन Jun 01, 2026

आने वाली बंगाली फिल्म 'फेरा' का नया गाना 'भालोबासर जोमी' जारी हो गया है। यह गाना तड़प और जुड़ाव के गहरे एहसास को बयां करता है।

इस गाने को देबराज भट्टाचार्य ने अपनी आवाज दी है। इसके बोल निलंजन घोषाल ने लिखे हैं और उन्होंने ही इसका संगीत भी तैयार किया है।

निलंजन ने ही इस फिल्म का संगीत निर्देशन भी संभाला है। यह गाना फिल्म के लिए एक भावुक माहौल तैयार करता है और दर्शकों में फिल्म देखने की उत्सुकता बढ़ा रहा है।