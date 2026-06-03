'पेड्डी' की एडवांस बुकिंग में धीमी शुरुआत, क्या राम चरण दे पाएंगे बंपर ओपनिंग?
क्या है खबर?
राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' की रिलीज में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित यह स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी एडवांस बुकिंग 2 जून से शुरू हो चुकी है। भारत और विदेशी बाजारों में एडवांस बुकिंग के आंकड़े उत्साहजनक हैं, लेकिन तेलुगु फिल्मों की रिलीज से पहले लोकप्रियता को देखते हुए 'पेड्डी' को जोरदार प्रचार की जरूरत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में धीमी गति के साथ शुरुआत की है।
प्रदर्शन
'पेड्डी' का एडवांस बुकिंग में प्रदर्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'पेड्डी' ने भारत में पहले दिन 5.39 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की है, जिसमें जिसमें आरक्षित सीटें शामिल नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर फिल्म की एडवांस बिक्री 12 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। इसका पूरा श्रेय विदेशी बाजारों, खासतौर पर उत्तरी अमेरिका में मिली शानदार प्रतिक्रिया है। हालांकि, 'पेड्डी' आंकड़े अभी भी राम की पिछली फिल्म 'गेम चेंजर' (2025) से पीछे हैं, जिसने अपनी एडवांस बुकिंग में करीब 26 करोड़ रुपये कमाए थे।
उम्मीद
फिल्म की कमाई में उछाल आने की उम्मीद
खबरों के मुताबिक, तेलंगाना में टिकट की कीमतों में संशोधन से संबंधित सरकारी आदेश में देरी के कारण कमाई सुस्त है। यह रफ्तार बड़ी ओपनिंग में बदलेगी या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि राज्य में एडवांस बुकिंग कब शुरू होगी। बता दें, 'पेड्डी' 4 जून को दुनियाभर में रिलीज हो रही है, जबकि सशुल्क प्रीमियर शो 3 जून को रात 8 बजे निर्धारित किए गए हैं। इसमें जाह्नवी कपूर, बोमन ईरानी और दिव्येंदु जैसे कलाकार भी शामिल हैं।