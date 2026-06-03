'पेड्‌डी' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी

'पेड्‌डी' की एडवांस बुकिंग में धीमी शुरुआत, क्या राम चरण दे पाएंगे बंपर ओपनिंग?

लेखन ज्योति सिंह 10:16 am Jun 03, 202610:16 am

क्या है खबर?

राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' की रिलीज में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित यह स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी एडवांस बुकिंग 2 जून से शुरू हो चुकी है। भारत और विदेशी बाजारों में एडवांस बुकिंग के आंकड़े उत्साहजनक हैं, लेकिन तेलुगु फिल्मों की रिलीज से पहले लोकप्रियता को देखते हुए 'पेड्‌डी' को जोरदार प्रचार की जरूरत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में धीमी गति के साथ शुरुआत की है।