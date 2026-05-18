फिल्म 'पेड्‌डी' का ट्रेलर जारी, पहलवान बनकर दहाड़ने आए राम चरण; जाह्नवी कपूर छाईं

लेखन ज्योति सिंह 05:08 pm May 18, 202605:08 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेड्‌डी' का ट्रेलर अब जारी हो गया है। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित, फिल्म का भव्य ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम मुंबई के BKC स्थित जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में आयोजित किया गया है। इस मौके पर अभिनेता कार्यक्रम का हिस्सा बने। उनके साथ जाह्नवी कपूर भी पहुंची, जो फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं। पैन इंडिया फिल्म 'पेड्‌डी' एक स्पोर्ट्स-ड्रामा है, जो 4 जून को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी।