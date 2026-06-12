फिल्म 'दे कॉल हिम OG' का सीक्वल लेकर आएंगे पवन कल्याण? जानिए क्या है अपडेट

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'दे कॉल हिम OG' के सीक्वल का मिला संकेत

पवन की टीम ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए पुष्टि की है कि निर्देशक सुजीत के विदेश से लौटते ही सीक्वल को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी। उन्होंने लिखा, 'वादे के मुताबिक, वह लौटेंगे। समय के बारे में वह हमें बता देंगे। सुजीत के विदेश से लौटने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। #OG2' इस पोस्ट ने फैंस को उत्साहित कर दिया है और लोग फिल्म शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।