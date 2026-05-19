'पति पत्नी और वो दो' और 'करप्पू' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'पति पत्नी और वो दो' का चौथे दिन बिगड़ा संतुलन, सूर्या की 'करप्पू' का जलवा बरकरार

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am May 19, 202610:11 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना की रोमांटिक-कॉमेडी 'पति पत्नी और वो दो' ने वीकेंड पर दमदार प्रदर्शन किया था। हालांकि कारोबारी दिनों में लौटकर इसके कदम डगमगाने लगे हैं। बॉक्स ऑफिस पर पहले ही साेमवार को कमाई का संतुलन बिगड़ता दिखाई दिया है। वहीं दूसरी ओर, सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करप्पू' ताबड़तोड़ कमाई करती जा रही है और 100 करोड़ के क्लब में जगह बनाने के बेहद करीब है। इन दोनों के आगे फिल्म 'आखिरी सवाल' औंधे मुंह गिर गई है।