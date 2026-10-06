'प्रधमा दृष्ट्या कुट्टाक्कार' की OTT रिलीज की जानकारी आई सामने, जानें कब और कहां देख सकते हैं?

शाहद नीलांबुर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी अलेना अब्राहम (पार्वती) पर केंद्रित है, जो अपने पति को खोने के बाद पुलिस में भर्ती होती है।

एक बार उसे एक ऐसी संदिग्ध घटना का पता चलता है, जिसे उसके साथी पुलिस अधिकारी छिपाने की कोशिश करते हैं।

इसके बाद अलेना अपने सहकर्मियों के साथ एक तनावपूर्ण दिमागी खेल में उलझ जाती है। इस सबके बीच वह अपनी निजी समस्याओं से भी जूझ रही होती है।

फिल्म में मैथ्यू थॉमस, विनय फोरट और सिद्धार्थ भरथन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।