'प्रधमा दृष्ट्या कुट्टाक्कार' की OTT रिलीज की जानकारी आई सामने, जानें कब और कहां देख सकते हैं?
अगर आपने सिनेमाघरों में पार्वती थिरुवोथु की हिट मलयालम थ्रिलर फिल्म 'प्रधमा दृष्ट्या कुट्टाक्कार' नहीं देखी थी, तो यह 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है।
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई है और दुनिया भर में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। अब आप इसे घर बैठे देख सकते हैं।
यह फिल्म मलयालम के अलावा तेलुगु और कई दूसरी भाषाओं में डब होकर भी उपलब्ध होगी।
शाहद के निर्देशन में पार्वती बनीं अलेना अब्राहम
शाहद नीलांबुर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी अलेना अब्राहम (पार्वती) पर केंद्रित है, जो अपने पति को खोने के बाद पुलिस में भर्ती होती है।
एक बार उसे एक ऐसी संदिग्ध घटना का पता चलता है, जिसे उसके साथी पुलिस अधिकारी छिपाने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद अलेना अपने सहकर्मियों के साथ एक तनावपूर्ण दिमागी खेल में उलझ जाती है। इस सबके बीच वह अपनी निजी समस्याओं से भी जूझ रही होती है।
फिल्म में मैथ्यू थॉमस, विनय फोरट और सिद्धार्थ भरथन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।