जानिए इमरान हाशमी के 'सीरियल किसर' टैग का पूरा सच, PR प्रोफेशनल ने खोली पोल मनोरंजन Jun 01, 2026

इमरान हाशमी को मिला मशहूर 'सीरियल किसर' का टैग, असल में यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। PR प्रोफेशनल परुल गोसाईं ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि उन्हें यह दिमाग में तब आया, जब उन्होंने देखा कि इमरान के किसिंग सीन को लेकर मीडिया में खूब चर्चा होती थी।

फिल्ममेकर महेश भट्ट ने भी इस बात पर अपनी सहमति दी। शुरुआत में इमरान अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया को लेकर थोड़े हिचकिचाए थे, लेकिन परुल ने उन्हें समझाया कि यह सब केवल पब्लिसिटी के लिए है।

यह रणनीति खूब काम आई, खासकर छोटे शहरों में और फिल्मों की रिलीज के दौरान उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में बहुत मदद मिली।