जानिए इमरान हाशमी के 'सीरियल किसर' टैग का पूरा सच, PR प्रोफेशनल ने खोली पोल
इमरान हाशमी को मिला मशहूर 'सीरियल किसर' का टैग, असल में यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। PR प्रोफेशनल परुल गोसाईं ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि उन्हें यह दिमाग में तब आया, जब उन्होंने देखा कि इमरान के किसिंग सीन को लेकर मीडिया में खूब चर्चा होती थी।
फिल्ममेकर महेश भट्ट ने भी इस बात पर अपनी सहमति दी। शुरुआत में इमरान अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया को लेकर थोड़े हिचकिचाए थे, लेकिन परुल ने उन्हें समझाया कि यह सब केवल पब्लिसिटी के लिए है।
यह रणनीति खूब काम आई, खासकर छोटे शहरों में और फिल्मों की रिलीज के दौरान उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में बहुत मदद मिली।
'मर्डर' फिल्म के बाद यह टैग इमरान की पहचान बन गया
'मर्डर' फ्रैंचाइजी की फिल्मों में काम करने के बाद यह 'सीरियल किसर' का टैग इमरान के साथ मजबूती से जुड़ गया। साल 2003 से 2012 तक यह उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन गया।
पिछले साल रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में खुद इमरान ने बताया था कि इस टैग ने भले ही उनके करियर को फायदा पहुंचाया, लेकिन दर्शकों के बीच उनकी छवि भी इसी से बन गई।
आखिरी बार वे यामी गौतम के साथ फिल्म 'हक' में नजर आए थे।