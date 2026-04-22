पार्थ समथान का बड़ा फैसला, ट्रोल्स और बॉट अकाउंट्स से परेशान होकर छोड़ा सोशल मीडिया मनोरंजन Apr 22, 2026

पार्थ समथान, जो 'कसौटी जिंदगी की 2' और 'कैसी ये यारियां' जैसे शो से जाने जाते हैं, अब सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार व्यक्तिगत हमलों और झूठी अफवाहों का सामना करना पड़ रहा था। ये बातें ज्यादातर बॉट अकाउंट्स के जरिए फैलाई जा रही थीं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। भले ही उन्हें अंदाजा है कि इसके पीछे कौन है, फिर भी उन्होंने अभी साइबर अपराध विभाग से संपर्क न करने का फैसला किया है।