कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर भड़कीं परणीति चोपड़ा, 'नासमझ' टिप्पणियों पर दिया मुंहतोड़ जवाब
पिछले नवंबर में बेटे को जन्म देने के बाद कैटरीना कैफ को अपने वजन के लिए ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।
हाल ही में एक इंटरव्यू में परिणीति चोपड़ा ने कैटरीना का बचाव किया और इन नकारात्मक टिप्पणियों को "नासमझी भरी और अजीब" बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि वे ऐसी नकारात्मकता को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी जीने पर ध्यान देना पसंद करती हैं।
परिणीति ने प्रसव के बाद महिलाओं के शरीर की ताकत को दिया सराहा
परिणीति ने इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं के शरीर को लेकर राय बनाना कितना गलत है।
उन्होंने प्रसव के बाद आने वाले बदलावों को "असामान्य ताकत" का प्रतीक बताया, न कि किसी कमी का। कई ऑनलाइन यूजर्स ने भी कैटरीना का समर्थन किया है और लोगों से आलोचना करने के बजाय सहानुभूति दिखाने की अपील की है।
यह पूरा मामला हमें याद दिलाता है कि मशहूर हस्तियों, खासकर महिलाओं को अपनी दिखावट को लेकर लगातार दबाव झेलना पड़ता है।
हालांकि, कैटरीना ने इस पर सार्वजनिक रूप से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।