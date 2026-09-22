कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर भड़कीं परणीति चोपड़ा, 'नासमझ' टिप्पणियों पर दिया मुंहतोड़ जवाब

परिणीति ने इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं के शरीर को लेकर राय बनाना कितना गलत है।

उन्होंने प्रसव के बाद आने वाले बदलावों को "असामान्य ताकत" का प्रतीक बताया, न कि किसी कमी का। कई ऑनलाइन यूजर्स ने भी कैटरीना का समर्थन किया है और लोगों से आलोचना करने के बजाय सहानुभूति दिखाने की अपील की है।

यह पूरा मामला हमें याद दिलाता है कि मशहूर हस्तियों, खासकर महिलाओं को अपनी दिखावट को लेकर लगातार दबाव झेलना पड़ता है।

हालांकि, कैटरीना ने इस पर सार्वजनिक रूप से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।