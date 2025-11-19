रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगी शेफाली शाह? अभिनेत्री ने दिया ये जवाब

जूम संग बातचीत में शेफाली से पूछा गया कि क्या वर्तिका, रोहित की कॉप यूनिवर्स वाली दुनिया में शामिल हो सकती है? इस पर अभिनेत्री ने कहा, "क्यों नहीं? मुझे लगता है कि वह अपनी सीरीज की एक सुपरहीरो है। उसकी महाशक्ति ये है कि वह वास्तविक, प्रामाणिक और सहज है।" उन्होंने हंसते हुए कहा, "यही सवाल आपको रोहित से पूछना चाहिए।" उनकी बातों से साफ था कि मौका मिलने पर वह कॉप यूनिवर्स में शामिल होने से नहीं कतराएंगी।

शेफाली ने अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज 'पाताल लोक' पर कहा, "मैंने हमेशा सोचा है कि अगर हाथीराम चौधरी (जयदीप अहलावत) और वर्तिका साथ काम करें तो कितना दिलचस्प होगा। यह अच्छा होगा।" वह आगे कहती हैं, "हालांकि यह मेरे और जयदीप के बस की बात नहीं, इसलिए दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो सकता।" अभिनेत्री ने बताया कि वह जयदीप संग 2 फिल्में कर चुकी हैं, और अन्य परियोजनाओं में साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं।