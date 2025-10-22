परिणीति चोपड़ा हैं करोड़ों की मालकिन, कभी किया PR का काम; इस फिल्म ने दिलाई सफलता

परिणीति चोपड़ा हैं करोड़ों की मालकिन, कभी किया PR का काम; इस फिल्म ने दिलाई सफलता
क्या है खबर?
परिणीति चोपड़ा 22 अक्टूबर को 37 साल की हो गई हैं। उनका जन्मदिन और खास हो गया है, क्योंकि 19 अक्टूबर को अभिनेत्री ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। मां बनने के बाद परिणीति ने पहली बार इस खास दिन को अपने राजनेता पति राघव चड्ढा के साथ मनाया है। एक वक्त था जब अभिनेत्री पब्लिक रिलेशन्स (PR) का काम करती थीं, लेकिन अब वो सिनेमा की सफल अभिनेत्रियों में शामिल हैं। आइए उनकी कुल संपत्ति जानें।
संपत्ति
करोड़ों रुपयों की मालकिन हैं परिणीति
इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, परिणीति की कुल संपत्ति कथित तौर पर 74 करोड़ रुपये आंकी गई है। उनके पास मुंबई के बांद्रा में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपये है। उनके गैराज में 1.30 करोड़ की रेंज रोवर वोग, 69.27 लाख की ऑडी क्यू7 और 43.19 लाख की ऑडी क्यू4 मौजूद है। इसके अलावा अभिनेत्री को आलीशान जिंदगी जीना काफी पसंद है। उनकी कमाई का जरिया फिल्में, सोशल मीडिया और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं।
डेब्यू
इस फिल्म से किया था फिल्मी डेब्यू
परिणीति ने फिल्म 'इश्कजादे' से बतौर मुख्य अभिनेत्री बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें उनके साथ अर्जुन कपूर नजर आए थे। फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से परिणीति को सफलता मिली थी। हालांकि, इससे पहले परिणीति को फिल्म 'लेडीज वर्सेस रिकी बहल' में देखा गया था। अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की इस फिल्म में वह सहायक कलाकार के तौर पर नजर आई थीं। इससे पहले अभिनेत्री अनुष्का के लिए PR का काम करती थीं।