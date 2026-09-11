परेश रावल ने किया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दिल्ली में होने का समर्थन, कहा- 'क्या गुजरात पाकिस्तान में है?'

अभिनेता परेश रावल 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को दिल्ली की जगह गुजरात में आयोजित किए जाने का समर्थन कर रहे हैं।

इस बात पर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने मजाक में कहा, "गुजरात क्या बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है? गुजरात तो हमारे देश का ही हिस्सा है। गुजरात में जरूर होना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि बड़े राष्ट्रीय आयोजन सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें पूरे भारत में करना चाहिए।