कैटरीना कैफ की होगी गोद भराई

कैटरीना कैफ की गोद भराई पर आया अपडेट, इस दिन होगा कार्यक्रम

लेखन ज्योति सिंह 05:11 pm Oct 06, 202505:11 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं। 23 सितंबर को इस जोड़े ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि दोनाें अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब अभिनेत्री की गोद भराई की रस्म को लेकर अंदरूनी खबर सामने आई है। विक्की और उनका परिवार इस रस्म को बेहद निजी रखना चाहते हैं। इस समारोह का हिस्सा सिर्फ करीबी रिश्तेदार और खास दोस्त बनेंगे।