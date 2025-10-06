कैटरीना कैफ की गोद भराई पर आया अपडेट, इस दिन होगा कार्यक्रम
क्या है खबर?
अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं। 23 सितंबर को इस जोड़े ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि दोनाें अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब अभिनेत्री की गोद भराई की रस्म को लेकर अंदरूनी खबर सामने आई है। विक्की और उनका परिवार इस रस्म को बेहद निजी रखना चाहते हैं। इस समारोह का हिस्सा सिर्फ करीबी रिश्तेदार और खास दोस्त बनेंगे।
समारोह
कौशल निवास पर चल रहीं तैयारियां
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, कैटरीना और विक्की आज, 6 अक्टूबर को गोद भराई के समारोह की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। दोनों ने भले ही इससे जुड़ी जानकारी अपने चाहने वालों तक नहीं पहुंचाई हो, लेकिन शेफ शिलारना वाजे की पोस्ट से संकेत मिल गया है। शिलारना ने सेल्फी पोस्ट करते हुए संकेत दिया है कि कौशल निवास में तैयार चल रही हैं। वह खानपान का काम कर रही हैं। इस खबर से प्रशंसकों की खुशी दोगुनी होगी।
ट्विटर पोस्ट
October 6, 2025
शादी
4 साल बाद माता-पिता बनेंगे कैटरीना और विक्की
कैटरीना और विक्की ने दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी की थी। अब करीब 4 साल बाद ये जोड़ा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए बेताब है। दोनों के प्रशंसक की खुशखबरी सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। काम की बात करें तो विक्की आखिरी बार फिल्म 'छावा' में दिखे थे। ये फिल्म 14 फरवरी, 2025 को रिलीज हुई थी। कैटरीना आखिरी बार श्रीराम राघवन की फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में नजर आईं थी।