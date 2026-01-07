'दृश्यम' वालों का निविन पॉली संग 100 करोड़ का दांव, मलयालम बॉक्स ऑफिस पर मचेगा घमासान

भारतीय सिनेमा जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 'दृश्यम' और ' दृश्यम 2 ' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले मशहूर प्रोडक्शन हाउस पैनोरमा स्टूडियोज ने मलयालम सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता और निर्माता निविन पॉली के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी का ऐलान किया है। कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक के नेतृत्व वाले इस स्टूडियो ने निविन के साथ 100 करोड़ की साझेदारी की है, जिसके तहत आने वाले समय में कई बड़े बजट की मलयालम फिल्में बनाई जाएंगी।

भव्यता भव्यता और तकनीक का नया दौर, बदलेगी मलयालम सिनेमा की तस्वीर इस 100 करोड़ी करार के तहत जो फिल्में बनाई जाएंगी, वाे न केवल अपनी कहानियों के लिए जानी जाएंगी, बल्कि उनका पैमाना भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। फिल्में पहले के मुकाबले ज्यादा भव्य और तकनीकी रूप से उन्नत होंगी। इस साझेदारी ने इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि ये गठबंधन मलयालम बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त करने की ताकत रखता है। ये निवेश मलयालम इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

स्तर हजारों स्क्रीन्स, नामी चेहरे और जबरदस्त VFX भारी निवेश के कारण फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल ग्राफिक्स की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, जैसा हम अक्सर बड़ी बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। बजट बढ़ने से फिल्मों में सिर्फ एक बड़ा हीरो नहीं, बल्कि नामचीन सहायक कलाकार, नामी संगीतकार और टॉप-क्लास तकनीशियन शामिल किए जा सकेंगे। कैनवास बड़ा होने से फिल्में अब सिर्फ चुनिंदा सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रहेगी। इन्हें हजारों स्क्रीन्स पर, कई भाषाओं में और विदेशों में भी बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा।

Advertisement

निवेश बॉलीवुड का मलयालम सिनेमा में सबसे बड़ा निवेश फिल्म एक्शन जॉनर की है तो 100 करोड़ की डील की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्टंट निर्देशकों को बुलाया जा सकता है और फिल्म के लिए विशाल और भव्य सेट बनाए जा सकते हैं। अब मलयालम सिनेमा की सादगी और उसकी जानदार कहानियों को बॉलीवुड के 'ग्लैमर' और 'भव्यता' का साथ मिलेगा, जिससे फिल्म का अनुभव दर्शकों के लिए बिल्कुल बदल जाएगा। ये पिछले कुछ सालों में किसी बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस द्वारा मलयालम सिनेमा में किया गया सबसे बड़ा निवेश है

Advertisement