पंकज त्रिपाठी का बड़ा सम्मान, IFFM 2026 में पुरस्कार से नवाजे जाएंगे
मनोरंजन
अभिनेता पंकज त्रिपाठी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) 2026 में 'आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन' पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
यह फेस्टिवल मेलबर्न में 13 से 23 अगस्त तक पैलेस थिएटर में होने वाला है। पंकज के लिए यह एक खास मौका है, क्योंकि वे पहली बार इस उत्सव में शामिल होंगे और खुद वहां पहुंचकर यह बड़ा सम्मान ग्रहण करेंगे।
पंकज ने पुरस्कार को बेहद विनम्र करने वाला बताया
पंकज ने इस पुरस्कार को 'बेहद विनम्र करने वाला' बताया। उन्होंने कहा कि कहानियां लोगों को सीमाओं के पार भी जोड़ सकती हैं।
उन्होंने अपनी इस यात्रा का श्रेय बिहार के एक छोटे से गांव से लेकर इस मुकाम तक पहुंचने में मदद करने वाले निर्देशकों, सह-कलाकारों और उन दर्शकों को दिया, जिन्होंने उन पर भरोसा दिखाया।
फेस्टिवल के निदेशक ने भी उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक बताया।