पंकज त्रिपाठी का बड़ा सम्मान, IFFM 2026 में पुरस्कार से नवाजे जाएंगे

पंकज ने इस पुरस्कार को 'बेहद विनम्र करने वाला' बताया। उन्होंने कहा कि कहानियां लोगों को सीमाओं के पार भी जोड़ सकती हैं।

उन्होंने अपनी इस यात्रा का श्रेय बिहार के एक छोटे से गांव से लेकर इस मुकाम तक पहुंचने में मदद करने वाले निर्देशकों, सह-कलाकारों और उन दर्शकों को दिया, जिन्होंने उन पर भरोसा दिखाया।

फेस्टिवल के निदेशक ने भी उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक बताया।