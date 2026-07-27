फिल्म 'ओह माय डॉग' की रिलीज तारीख आगे खिसकी

'ओह माय डॉग' की रिलीज तारीख बदली, फिल्म की राह में किसने अटकाया रोड़ा?

लेखन ज्योति सिंह 11:45 am Jul 27, 202611:45 am

क्या है खबर?

पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'ओह माय डॉग' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बुरी खबर है। अमित राय द्वारा निर्देशित ये फिल्म पहले 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, जो टल गई है। निर्माताओं ने इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है, जिससे लोगों को इंतजार करना होगा। बता दें, 'ओह माय डॉग' का ट्रेलर कुछ दिन पहले जारी हुआ था और तब से लोग फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं।