पंकज ने बताया कि उनकी सीरीज 'मिरजापुर' का अभी एक सीजन बाकी है और 'क्रिमिनल जस्टिस' के 2 सीजन आने हैं।

इन सीरीज का काम पूरा होते ही, वह जल्द ही निर्देशन में उतरेंगे। वह नई चीजें आजमाने के लिए उत्सुक हैं, खासकर व्यंग्य पर काम करना चाहते हैं।

पंकज ने अपनी फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' की सीधी-सादी, परिवार-केंद्रित कहानी को सात्विक सिनेमा बताया।

यह फिल्म लखनऊ में सेट की गई है और 13 नवंबर, 2026 को सोनी लिव पर रिलीज होगी।