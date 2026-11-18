अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने जाहिर की निर्देशन की ख्वाहिश, जानिए और क्या बोले
पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि वह जल्द ही निर्देशन के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। लखनऊ में आयोजित न्यूज18 राइजिंग भारत समिट नॉर्थ एडिशन में अपनी योजनाएं बताते हुए, उन्होंने कहा कि वह अपने बचपन से प्रेरित फिल्में बनाना चाहते हैं।
वह चाहते हैं कि इन फिल्मों में उनके बड़े होने के अनुभव, उनके गांव-शहर की आवाजें और नजारे हों, ताकि दर्शक एक निजी जुड़ाव महसूस कर सकें।
पंकज मौजूदा सीरीज खत्म होने के बाद करेंगे निर्देशन
पंकज ने बताया कि उनकी सीरीज 'मिरजापुर' का अभी एक सीजन बाकी है और 'क्रिमिनल जस्टिस' के 2 सीजन आने हैं।
इन सीरीज का काम पूरा होते ही, वह जल्द ही निर्देशन में उतरेंगे। वह नई चीजें आजमाने के लिए उत्सुक हैं, खासकर व्यंग्य पर काम करना चाहते हैं।
पंकज ने अपनी फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' की सीधी-सादी, परिवार-केंद्रित कहानी को सात्विक सिनेमा बताया।
यह फिल्म लखनऊ में सेट की गई है और 13 नवंबर, 2026 को सोनी लिव पर रिलीज होगी।