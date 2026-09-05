पंकज त्रिपाठी के सफरनामा पर एक नजर

'कालीन भैया' की कहानी: जेल से 'मिर्जापुर' की गद्दी तक, कैसे स्टार बना गांव का लड़का?

लेखन नेहा शर्मा 11:56 am Sep 05, 202611:56 am

क्या है खबर?

'मिर्जापुर द मूवी' के साथ कालीन भैया बनकर पंकज त्रिपाठी ने अब बड़े पर्दे पर जबरदस्त दस्तक दी है, लेकिन इस रुतबे के पीछे संघर्ष की एक अनकही कहानी है। बिहार के गांव से निकले पंकज कभी छात्र राजनीति के दौरान हफ्ते भर जेल में बंद रहे, जहां उन्होंने जिंदगी और इंसानों को गहराई से समझा। पंकज का सफर साबित करता है कि सच्चा हुनर एक न एक दिन अपना रास्ता बना ही लेता है। एक नजर उनके सफरनामा पर।