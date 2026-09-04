पंकज त्रिपाठी की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

'मिर्जापुर: द मूवी' से पहले जानें पंकज त्रिपाठी की सबसे कमाऊ फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 06:16 pm Sep 04, 202606:16 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। माना जा रहा है कि पंकज त्रिपाठी की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर सकती है। पंकज ने अपने करियर में कई सफल फिल्मों में काम किया है। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में और इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है।