'मिर्जापुर: द मूवी' से पहले जानें पंकज त्रिपाठी की सबसे कमाऊ फिल्में
क्या है खबर?
फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। माना जा रहा है कि पंकज त्रिपाठी की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर सकती है। पंकज ने अपने करियर में कई सफल फिल्मों में काम किया है। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में और इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है।
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'स्त्री 2' और 'OMG 2'
साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'स्त्री 2' ने 597.99 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म में पंकज के साथ श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना मुख्य भूमिका में नजर आए थे।
साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'OMG 2' में पंकज के साथ अक्षय कुमार और यामी गौतम मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म लोगों को खूब पसंद आई थी। इस फिल्म ने 151.16 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
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'दिलवाले' और 'सुपर 30'
'दिलवाले' साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस एक्शन-कॉमेडी ड्रामा फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी ने लंबे समय बाद वापसी की थी। इस फिल्म ने उस समय 388 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
फिल्म 'सुपर 30' में पंकज और ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म ने भारत में 147.39 करोड़ और दुनयाभर में 210 करोड़ रुपये की कमाए की थी।
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'सिंघम रिटर्न्स' और 'स्त्री'
फिल्म 'सिंघम रिटर्न्स' में अभिनेता पंकज ने 'अल्ताफ खान' नाम की भूमिका निभाई थी। इस पिल्म ने भारत में 140.60 करोड़ और दुनियाभर में 216.56 करोड़ रुपये कमाए थे।
फिल्म 'स्त्री' और 'स्त्री 2' में पंकज ने रुद्र नाम का किरदार निभाया है। इसमें उनकी भूमिका को खूब पसंद किया गया था। फिल्म 'स्त्री' ने भारत में 129.83 करोड़ और दुनियाभर में 182 करोड़ की कमाई की थी।