पंकज त्रिपाठी ने खरीदे 2 आलीशान घर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@pankajtripathi)

पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में खरीदे 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जान रह जाएंगे हैरान

लेखन ज्योति सिंह 06:17 pm Sep 30, 202506:17 pm

बॉलीवुड सितारे अक्सर नए घर या कार खरीदने को लेकर खबरों के फिल्मी गलियारों में छाए रहते हैं। अब पंकज त्रिपाठी चर्चा में आ गए हैं। अभिनेता ने अपनी पत्नी मृदुला त्रिपाठी और बेटी आशी त्रिपाठी के साथ मिलकर मुंबई में 2 आलीशान फ्लैट खरीदे हैं। पंकज ने दोनों आलीशान फ्लैट का पंजीकरण अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर कराया है। अंधेरी पश्चिम स्थित सीब्लिस बिल्डिंग में मौजूद दोनों फ्लैट की कीमत कुल 10.85 करोड़ रुपये बताई जाती है।