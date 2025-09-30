पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में खरीदे 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जान रह जाएंगे हैरान
क्या है खबर?
बॉलीवुड सितारे अक्सर नए घर या कार खरीदने को लेकर खबरों के फिल्मी गलियारों में छाए रहते हैं। अब पंकज त्रिपाठी चर्चा में आ गए हैं। अभिनेता ने अपनी पत्नी मृदुला त्रिपाठी और बेटी आशी त्रिपाठी के साथ मिलकर मुंबई में 2 आलीशान फ्लैट खरीदे हैं। पंकज ने दोनों आलीशान फ्लैट का पंजीकरण अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर कराया है। अंधेरी पश्चिम स्थित सीब्लिस बिल्डिंग में मौजूद दोनों फ्लैट की कीमत कुल 10.85 करोड़ रुपये बताई जाती है।
संपत्ति
3 कार पार्किंग स्पेस भी शामिल
पंकज ने पहला फ्लैट पत्नी मृदुला और बेटी आशी के नाम पर खरीदा है। इसकी कीमत करीब 9.98 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस फ्लैट में लगभ 2,026 वर्गफुट का कारपेट एरिया और करीब 32.14 वर्गमीटर की बालकनी है। 3 कार पार्किंग स्पेस भी दिए गए हैं। दूसरा फ्लैट अभिनेता की पत्नी और बेटी ने मिलकर कांडिवली वेस्ट में खरीदा है, जिसकी कीमत 87 लाख रुपये है। ये थोड़ा छोटा 424.95 वर्गफुट का है।
फिल्में
आखिरी बार इस फिल्म में नजर आए थे पंकज
पंकज को आखिरी बार अनुराग बसु की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' में देखा गया था। इस फिल्म में उनकी जोड़ी पहली बार कोंकणा सेन शर्मा के बनी थी और दोनों ने ही अपनी लाजवाब अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। ये साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'लाइफ इन ए मेट्रो' का सीक्वल है। पिछले कुछ समय से पंकज अभिनेत्री अदिति राव हैदरी के साथ अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं।