पंकज त्रिपाठी की 2 जन्म तिथियां क्यों? बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
क्या है खबर?
पंकज त्रिपाठी की गिनती बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकारों में होती है। उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है। न सिर्फ बड़े पर्दे, बल्कि OTT पर भी उन्होंने अपने शानदार अभिनय के जरिए दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। पंकज 49 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका जन्मदिन हमेशा चर्चा में रहता है और वजह है उनकी दो जन्म तिथियां। आइए जानें इसके पीछे की दिलचस्प कहानी।
जन्मतिथि
28 सितंबर है असली जन्मतिथि
सितंबर का महीना पंकज के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस महीने वह अपना जन्मदिन मनाते हैं और वो भी 2 बार। अभिनेता 5 सितंबर और 28 सितंबर को अपने जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। हालांकि, पंकज की असली जन्मतिथि 28 सितंबर है, लेकिन कानूनी दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि 5 सितंबर है। इसका खुलासा खुद पंकज ने किया था। उन्होंने बताया था कि स्कूल में दाखिले के दौरान हुई गड़बड़ी से उनकी जन्मतिथि 5 सितंबर लिखी गई थी।
खुलासा
आखिर कैसे हुई गलती?
पंकज ने कहा था, "मेरी 2 जन्म तिथियां हैं। एक 5 सितंबर और दूसरी 28 सितंबर। मेरा जन्म 28 सितंबर, 1976 को हुआ था। कानूनी दस्तावेजों में जन्म तिथि 5 सितंबर है।" पंकज ने बताया था कि जब उनका भाई दाखिले के लिए स्कूल गया तो उनको पंकज की जन्मतिथि याद नहीं थी, लेकिन सितंबर के बारे में पता था। इसलिए शिक्षक ने सुझाव दिया कि जन्मतिथि 5 सितंबर लिख देते हैं, क्योंकि इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है।