पंकज त्रिपाठी की 2 जन्म तिथियां क्यों? बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह

सितंबर का महीना पंकज के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस महीने वह अपना जन्मदिन मनाते हैं और वो भी 2 बार। अभिनेता 5 सितंबर और 28 सितंबर को अपने जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। हालांकि, पंकज की असली जन्मतिथि 28 सितंबर है, लेकिन कानूनी दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि 5 सितंबर है। इसका खुलासा खुद पंकज ने किया था। उन्होंने बताया था कि स्कूल में दाखिले के दौरान हुई गड़बड़ी से उनकी जन्मतिथि 5 सितंबर लिखी गई थी।

खुलासा

आखिर कैसे हुई गलती?

पंकज ने कहा था, "मेरी 2 जन्म तिथियां हैं। एक 5 सितंबर और दूसरी 28 सितंबर। मेरा जन्म 28 सितंबर, 1976 को हुआ था। कानूनी दस्तावेजों में जन्म तिथि 5 सितंबर है।" पंकज ने बताया था कि जब उनका भाई दाखिले के लिए स्कूल गया तो उनको पंकज की जन्मतिथि याद नहीं थी, लेकिन सितंबर के बारे में पता था। इसलिए शिक्षक ने सुझाव दिया कि जन्मतिथि 5 सितंबर लिख देते हैं, क्योंकि इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है।