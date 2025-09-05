'परम सुंदरी' ने सातवें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sidmalhotra)

'परम सुंदरी' की कमाई में गिरावट जारी, अब बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों से होगा मुकाबला

लेखन दीक्षा शर्मा 10:20 am Sep 05, 202510:20 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा हो गया है। 29 अगस्त को रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह दर्शकों के लिए संघर्ष करती दिख रही है। हर गुजरते दिन के साथ फिल्म की कमाई घटती जा रही है। अब 'परम सुंदरी' की कमाई के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है।