'परम सुंदरी' की कमाई में गिरावट जारी, अब बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों से होगा मुकाबला
क्या है खबर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा हो गया है। 29 अगस्त को रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह दर्शकों के लिए संघर्ष करती दिख रही है। हर गुजरते दिन के साथ फिल्म की कमाई घटती जा रही है। अब 'परम सुंदरी' की कमाई के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है।
कमाई
'परम सुंदरी' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'परम सुंदरी' ने अपनी रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को 2.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह 7 दिन में फिल्म ने 39.85 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म का बजट 45 करोड़ रुपये है। 'परम सुंदरी' के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा ने संभाली है। इस फिल्म में रेन्जी पणिक्कर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
परम सुंदरी
अब बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों से टकराएगी 'परम सुंदरी'
बॉक्स ऑफिस पर अब तक 'परम सुंदरी' का सामना ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' से हो रहा है। उधर टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' ने 5 सितंबर को सिनेमाघरों में दरवाजा खटखटा दिया है। सोनम बाजवा और संजय दत्त भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी जेसै कलाकार नजर आ रहे हैं।