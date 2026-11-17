पंकज त्रिपाठी और काजोल संग कहानियों का महासंगम, उदयपुर में कैदियों का योगदान करेगा मंत्रमुग्ध
कहानी सुनने के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी और काजोल देवगन उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरीटेलिंग फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होंगे।
यह फेस्टिवल 8 से 10 जनवरी, 2027 तक चलेगा। इनके साथ ही आपको मीता वशिष्ठ जैसे कलाकार और बाडेन प्रिंस, हिमांशु बाजपेयी और वैलेंटिना त्रिवेदी जैसे कहानीकार भी देखने को मिलेंगे।
यह फेस्टिवल अलग-अलग जगहों से आए कलाकारों और संगीतकारों के साथ कहानी कहने की कला का जश्न मनाएगा।
फेस्टिवल में दिग्गज कहानीकारों को दी जाएगी खास श्रद्धांजलि
दिव्य निधि शर्मा और लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह की शानदार प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा, कैरेबियाई कहानीकार बाडेन प्रिंस बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए विशेष सत्र लेंगे।
फेस्टिवल में दिग्गज कहानीकारों को खास तौर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही, उभरते कलाकारों के लिए 'जमघट' नाम का एक मंच भी तैयार होगा।
उदयपुर की सेंट्रल जेल के कैदियों का रचनात्मक योगदान भी इस कार्यक्रम में चार चाँद लगाएगा, जिससे इसमें एक सच्चा स्थानीय रंग घुल जाएगा।
सह-संस्थापक सुष्मिता सिंघा कहती हैं, "मौखिक कहानी सुनाना पीढ़ियों की यादें, ज्ञान, परंपराएं और कल्पना को अपने साथ लेकर चलता है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को ज़िंदा रखता है और उम्र व सीमाओं से परे गहरे रिश्ते बनाता है।"