दिव्य निधि शर्मा और लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह की शानदार प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा, कैरेबियाई कहानीकार बाडेन प्रिंस बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए विशेष सत्र लेंगे।

फेस्टिवल में दिग्गज कहानीकारों को खास तौर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही, उभरते कलाकारों के लिए 'जमघट' नाम का एक मंच भी तैयार होगा।

उदयपुर की सेंट्रल जेल के कैदियों का रचनात्मक योगदान भी इस कार्यक्रम में चार चाँद लगाएगा, जिससे इसमें एक सच्चा स्थानीय रंग घुल जाएगा।

सह-संस्थापक सुष्मिता सिंघा कहती हैं, "मौखिक कहानी सुनाना पीढ़ियों की यादें, ज्ञान, परंपराएं और कल्पना को अपने साथ लेकर चलता है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को ज़िंदा रखता है और उम्र व सीमाओं से परे गहरे रिश्ते बनाता है।"