'पंचायत' सीजन 5 कब लौटेगा? जितेंद्र कुमार की सीरीज पर आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 05:52 pm Jan 21, 202605:52 pm

क्या है खबर?

लोकप्रिय वेब सीरीज 'पंचायत' अपने 5वें सीजन के साथ दर्शकों के बीच वापसी करने के लिए तैयार है। इस सीरीज का चौथा सीजन जून, 2025 में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुआ था जिसके अप्रत्याशित अंत ने नए सीजन के प्रति लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। 'पंचायत' सीजन 5 की पुष्टि पिछले साल की जा चुकी है। ताजा अपडेट में नए सीजन की रिलीज से जुड़ा अपडेट आया है जो फैंस को अभी से उत्साहित कर देगा।