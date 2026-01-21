'पंचायत' सीजन 5 कब लौटेगा? जितेंद्र कुमार की सीरीज पर आई ये जानकारी
क्या है खबर?
लोकप्रिय वेब सीरीज 'पंचायत' अपने 5वें सीजन के साथ दर्शकों के बीच वापसी करने के लिए तैयार है। इस सीरीज का चौथा सीजन जून, 2025 में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुआ था जिसके अप्रत्याशित अंत ने नए सीजन के प्रति लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। 'पंचायत' सीजन 5 की पुष्टि पिछले साल की जा चुकी है। ताजा अपडेट में नए सीजन की रिलीज से जुड़ा अपडेट आया है जो फैंस को अभी से उत्साहित कर देगा।
नया सीजन
2026 में लौटेगा 'पंचायत' का 5वां सीजन
जूम की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि 'पंचायत' का पांचवां सीजन 2026 के मध्य या अंत तक रिलीज किए जाने की संभावना है। यह सीरीज के पोस्ट-प्रोडक्शन शेड्यूल और अंतिम रचनात्मक निर्णयों पर निर्भर करेगा। हालांकि नए सीजन की आधिकारिक रिलीज तारीख का ऐलान होना बाकी है। जितेंद्र कुमार फुलेरा गांव के सचिव जी के तौर पर वापसी करेंगे। उनके साथ नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, संविका, पंकज झा, फैजल मलिक और अन्य कलाकार अपने-अपने किरदारों में लौटेंगे।
उम्मीद
'पंचायत' सीजन 5 से क्या उम्मीद करें?
'पंचायत' का चौथा सीजन काफी रोमांचक मोड़ पर आकर खत्म हुआ था। गांव के प्रधानी चुनाव में प्रधान मंजू देवी को हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि क्रांति देवी (सुनीता राजवार) ने भारी वोटों से जीत हासिल की थी। दर्शक यह देखने के लिए उतावले हैं कि निर्माता नए सीजन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। खासकर, सचिव जी की परीक्षा का नतीजा और नए प्रधान की हुकूमत फुलेरा गांव के निवासियाें को किस तरह से प्रभावित करती है।