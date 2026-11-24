'पंचायत' सीरीज पर बन सकती है फिल्म

'मिर्जापुर' की तरह 'पंचायत' पर भी फिल्म बनाने की तैयारी? निर्माताओं ने कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 02:02 pm Nov 24, 202602:02 pm

क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज 'पंचायत' का 5वां सीजन आने के लिए तैयार है। हाल ही में निर्माताओं ने इसका रोमांचक ट्रेलर रिलीज करते हुए दर्शकों के बीच हलचल मचा दी। अब इससे जुड़ा एक और दिलचस्प अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि निर्माता इस लोकप्रिय कॉमेडी-ड्रामा सीरीज पर फिल्म बनाने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले, अली फजल की सीरीज 'मिर्जापुर' पर बनी फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' दर्शकों का दिल जीत चुकी है।