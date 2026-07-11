पलाश मुच्छल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

संगीतकार पलाश मुच्छल को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत खारिज; लटकी गिरफ्तारी की तलवार

लेखन नेहा शर्मा 07:53 pm Jul 11, 202607:53 pm

क्या है खबर?

मशहूर गायिका पलक मुच्छल के भाई और जाने-माने म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। कानूनी कानूनी दांव-पेंच में फंसे पलाश को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, महाराष्ट्र के सांगली सेशंस कोर्ट ने पलाश मुच्छल की अग्रिम जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया, पलाश पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। क्या है पूरा विवाद, आइए जानते हैं।