स्वरा भास्कर को 'पद्मावत' के लेखक ने दिया जवाब

'पद्मावत' के लेखक का स्वरा भास्कर पर करारा पलटवार- अब खराब नीयत वालों को क्या कहूं?

लेखन नेहा शर्मा 10:04 am Sep 03, 202610:04 am

क्या है खबर?

फिल्म 'पद्मावत' में जौहर के दृश्य को लेकर शुरू हुए विवाद पर सह-लेखक प्रकाश कपाड़िया ने फिल्म का बचाव किया है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा इस दृश्य में यौन हिंसा और महिलाओं के सम्मान के चित्रण की आलोचना किए जाने के बाद कपाड़िया ने साफ कहा कि ये दृश्य गहन शोध और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। उनके अनुसार, ये उस काल की वास्तविक स्थिति और परिस्थितियों का सटीक चित्रण है, जिसे बदला नहीं जा सकता।