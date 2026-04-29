'ग्लोरी' से 'अनदेखी 4' तक, OTT पर मनोरंजन का तड़का लगाने आ रहीं ये फिल्में-सीरीज

सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और बायोपिक फिल्म 'माइकल' ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। आने वाले दिनों में 'KD: द डेविल', 'राजा शिवाजी' और 'एक दिन' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस का रुख करेंगी। इन सब के बीच, डिजिटल प्लेटफॉर्म की चमक-धमक बिल्कुल फीकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस हफ्ते कई रोचक फिल्में और सीरीज आने के लिए तैयार बैठी हैं। इन फिल्मों-सीरीज के जरिए टीवी के सामने बैठकर वीकेंड को मजेदार बनाया जा सकता है।

#1 & #2 'ग्लोरी' और 'सपने वर्सेस एवरीवन 2' स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए नेटफ्लिक्स पर 'ग्लोरी' दस्तक देने जा रही है। इस सीरीज में पुलकित सम्राट और दिव्येंदु मुख्य किरदार में हैं। उनके अलावा सुविंदर विक्की, जन्नत ज़ुबैर, सयानी गुप्ता और आशुतोष राणा अहम किरदारों में हैं। बॉक्सिंग की पृष्ठभूमि पर आधारित यह सीरीज 1 मई को रिलीज होगी। द वायरल फीवर (TVF) की सीरीज 'सपने वर्सेस एवरीवन 2' भी 1 मई को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इसकी पहली कड़ी 2023 में आई थी।

#3 & #4 'अनदेखी: द फाइनल बैटल' और 'द केरल स्टोरी 2' सोनी लिव की सीरीज 'अनदेखी' अपने चौथे सीजन के साथ दस्तक देने के लिए तैयार है। हर्ष छाया (पापाजी) और सूर्या शर्मा (रिंकू अटवाल) के बीच होने वाले जबरदस्त टकराव पर आधारित इस सीरीज का प्रीमियर 1 मई को सब्सक्राइबर यूजर्स के लिए किया जाएगा। विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित और कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' 8 मई के लिए तय थी। अब इसका OTT प्रीमियर 1 मई को ZEE5 पर होगा।

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