ऑस्कर 2026: सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामांकन में शामिल इन फिल्मों का OTT पर उठाए लुत्फ
क्या है खबर?
ऑस्कर 2026 के लिए नामांकन सूची जारी होने के बाद से ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 98वें अकादमी पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में कुल 10 फिल्मों ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई है जिनकी किस्मत का फैसला 15 मार्च, 2026 को हो जाएगा। जिन फिल्मों ने ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का नामांकन हासिल किया है उनमें से ज्यादातर 2025 में रिलीज हुई हैं। इन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है।
फिल्में
सबसे ज्यादा नामांकन हासिल करने वाली फिल्में
ऑस्कर 2026 के लिए नामांकन सबसे ज्यादा नामांकन हासिल करने वाली फिल्म 'सिनर्स' है। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता समेत कुल 16 नामांकन हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। अप्रैल, 2025 में रिलीज यह एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो जियोहॉटस्टार पर मौजूद है। दूसरे नंबर पर 'वन बैटल आफ्टर अनदर' (सितंबर, 2025) है जिसने 13 नामांकन हासिल किए। यह ऐपल टीवी पर मौजूद है। ब्रैड पिट की फिल्म 'F1' (2025) भी ऐपल टीवी पर मौजूद है।
फिल्में
अन्य नामांकित फिल्में और उनकी OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी
निर्देशक गुइलेर्मो डेल टोरो की फिल्म 'फ्रैंकेंस्टाइन' को नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। निर्देशक क्लिंट बेंटले की फिल्म 'ट्रेन ड्रीम्स' भी नामांकन पाने में कामयाब हुई है और नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। अक्टूबर, 2025 में रिलीज फिल्म 'बेगोनिया' का निर्देशन ग्रीक फिल्म निर्माता योर्गोस लांथिमोस ने किया है। यह ZEE5 पर रेंट के साथ मौजूद है। हालांकि, अन्य नामांकित फिल्में 'हैमनेट', 'मार्टी सुप्रीम', 'द सीक्रेट एजेंट' और 'सेंटिमेंटल वैल्यू' अभी OTT पर उपलब्ध नहीं हैं।