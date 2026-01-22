ऑस्कर 2026: सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इन फिल्मों को मिला नामांकन
क्या है खबर?
सिनेमा की दुनिया के प्रतिष्ठित समारोह में से एक ऑस्कर के 98वें संस्करण (ऑस्कर 2026) के लिए नामांकन की सूची जारी कर दी गई है। भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि 'होमबाउंड' रेस से बाहर हो गई है। नीरज राघवानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन नामांकन नहीं मिला। इससे अलग, आइए जानते हैं ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किन फिल्मों को नामांकन मिला।
सर्वश्रेष्ठ फिल्में
इन फिल्मों को मिला ऑस्कर 2026 में नामांकन
ऑस्कर 2026 में जिन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में नामांकन मिला है, उनमें पहला नाम 'बेगोनिया' का है। इसके अलावा, ब्रैड पिट की फिल्म 'F1', 'फ्रैंकेंस्टाइन', 'हैमनेट', 'मार्टी सुप्रीम', 'वन बैटल आफ्टर अनदर', 'द सीक्रेट एजेंट', 'सेंटिमेंटल वैल्यू', 'सिनर्स' और 'ट्रेन ड्रीम्स' ऑस्कर की रेस में शामिल हुई हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म में जगह बनाने वाली फिल्में 'द सीक्रेट एजेंट' (ब्राजील), 'इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट' (फ्रांस), 'सेंटिमेंटल वैल्यू' (नॉर्वे), 'सिरात' (स्पेन), 'द वॉइस ऑफ हिंद रजब (ट्यूनीशिया) हैं।
ट्विटर पोस्ट
And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/khoVsDQlnZ— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026
एनिमेटेड फीचर फिल्में
एनिमेटेड फीचर फिल्मों की कैटेगरी में शामिल हुईं ये फिल्में
ऑस्कर 2026 की एनिमेटेड फीचर फिल्मों की कैटेगरी में नामांकन हासिल करने वाली फिल्में 'आर्को', 'जूटोपिया 2', 'लिटिल एमिली और द कैरेक्टर ऑफ रेन', 'इलियो' और 'पॉप डिमोन हंटर' हैं। बता दें कि ऑस्कर 2026 का आयोजन 5 मार्च, 2026 को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा। इसकी मजबानी मशहूर कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन दूसरी बार करेंगे। उसी दिन पता चलेगा कि कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अपने नाम करती है।