ऑस्कर 2026: सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इन फिल्मों को मिला नामांकन

लेखन ज्योति सिंह 08:13 pm Jan 22, 202608:13 pm

क्या है खबर?

सिनेमा की दुनिया के प्रतिष्ठित समारोह में से एक ऑस्कर के 98वें संस्करण (ऑस्कर 2026) के लिए नामांकन की सूची जारी कर दी गई है। भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि 'होमबाउंड' रेस से बाहर हो गई है। नीरज राघवानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन नामांकन नहीं मिला। इससे अलग, आइए जानते हैं ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किन फिल्मों को नामांकन मिला।