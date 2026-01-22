ऑस्कर 2026: जाह्नवी कपूर की 'होमबाउंड' को नहीं मिला नामांकन, टूट गई भारत की उम्मीदें

उपलब्धि 'होमबाउंड' को मिल चुकी हैं ये उपलब्धियां फिल्म 'होमबाउंड' के नाम कई उपलब्धियां रही हैं जिसके चलते इसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इसने कान्स फिल्म फेस्टिवल में जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल की थी। इसके अलावा, TIFF 2025 में पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स में भी यह सेकंड रनर-अप रही थी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह मई, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

कहानी जानिए क्या है 'होमबाउंड' की कहानी 'होमबाउंड' की कहानी 2 दोस्तों की है जो मोहम्मद शोएब अली (ईशान) और चंदन कुमार (विशाल) के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों का सपना पुलिस की वर्दी पहनने का होता है। हालांकि, परिस्थितियां कुछ ऐसा मोड़ लेती हैं कि मोहम्मद शोएब का सपना टूट जाता है। कहानी में सुधा भारती (जाह्नवी) का किरदार दोनों की जिंदगी में रोशनी की तरह आता है। दिलचस्प बात यह है कि निर्माताओं ने कहानी में लॉकडाउन के दौरान का मुश्किल वक्त बखूबी दिखाया है।

Advertisement

जानकारी इन फिल्मों को मिला है नामांकन सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में नामांकन पाने वाली 5 फिल्में 'द सीक्रेट एजेंट', 'इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट', 'सेंटीमेंटल वैल्यू', 'सिरात' और 'द वॉयस ऑफ हिंद रजब' हैं। 'होमबाउंड' अंतिम 15 फिल्मों में शामिल हुई थी।

Advertisement