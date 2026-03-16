ऑस्कर 2026: माइकल बी जॉर्डन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 'सिनर्स' के लिए मिला पुरस्कार

ट्विटर पोस्ट माइकल बी जॉर्डन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता Michael B. Jordan pulls double duty as the Smokestack Twins and wins the Lead Actor Oscar for SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/ZghbO6OkTQ — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

जीत इन अभिनेताओं को पछाड़कर हासिल की ये जीत ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की दौड़ में अभिनेता जॉर्डन की टक्कर अन्य 4 अभिनेताओं के साथ थी। इसमें पहला नाम अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो का है जिन्हें फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' के लिए बेस्ट अभिनेता का नामांकन मिला था। उनके अलावा, फिल्म 'मार्टी सुप्रीम' (दिसंबर, 2025) के लिए टिमोथी चालमेट, फिल्म 'ब्लू मून' (अक्टूबर, 2025) के लिए एथन हॉक और फिल्म 'द सीक्रेट एजेंट' (मई, 2025) के लिए वैगनर मौरा को नामांनक मिला था।

Advertisement

इतिहास जुड़वा बच्चों की भूमिका निभाने के लिए ऑस्कर जीतकर रचा इतिहास फिल्म 'सिनर्स' में जॉर्डन ने जुड़वा बच्चों, स्मोक और स्टैक की भूमिका निभाई है। इस दोहरी भूमिका को निभाकर वह ऑस्कर का पुरस्कार जीतने वाले इतिहास के दूसरे अभिनेता बन गए। उन्होंने ली मार्विन के नक्शेकदम पर चलते हुए यह जीत हासिल की है, जिन्होंने 1966 में इलियट सिल्वरस्टीन की फिल्म 'कैट बैलू' में दोहरी भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीता था।

Advertisement