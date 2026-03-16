ऑस्कर 2026: जानिए किन श्रेणियाें में मिला पुरस्कार

ऑस्कर 2026: 'ऑल द इम्पटी रूम्स' और 'मिस्टर नोबडी अगेंस्ट...' को इन श्रेणियों में मिली जीत

लेखन ज्योति सिंह 07:25 am Mar 16, 202607:25 am

क्या है खबर?

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह 98वें एकेडमी अवार्ड्स का मचं सज चुका है। हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में इस शानदार रात का आगाज हुआ जिसमें सिनेमा जगत के सितारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विजेताओं के नामों की घोषणा हो चुकी है। इसी क्रम में, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीतकर 'ऑल द इम्पटी रूम्स' ने इतिहास रच दिया। जोशुआ सेफ्टेल द्वारा निर्देशित यह 33 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो साल 2025 में रिलीज हुई थी।