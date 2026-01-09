ऑस्कर 2026 की दौड़ में शामिल हुईं ये भारतीय फिल्में, 2 लूट चुकीं बॉक्स ऑफिस

98वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर 2026) के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साल 2026 भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल लेकर आया है क्योंकि कई फिल्मों ने वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर कैटेगरी के लिए 201 फिल्मों की पात्रता सूची जारी की जिसमें 5 भारतीय फिल्में शामिल हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में, जिनमें से 2 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं।

#1 'कंतारा: चैप्टर 1' होम्बले फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की है कि उन्होंने 'कंतारा: चैप्टर 1' को ऑस्कर 2026 के लिए भेजा है। ऋषभ शेट्‌टी अभिनीत फिल्म अकादमी पुरस्कार की रेस में शामिल हो गई है। अकादमी ने इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अभिनय, निर्देशन, छायांकन, निर्माण डिजाइन और पटकथा, में पुरस्कार के लिए पात्र घोषित किया है। 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज 'कंतारा: चैप्टर 1' पैन-इंडिया फिल्म है जिसने वैश्विक स्तर पर 850 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया है।

#2 & #3 'महावतार नरसिम्हा' और 'टूरिस्ट फैमिली' होम्बले फिल्म्स की दूसरी और सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमेटेड फिल्म बनकर उभरी 'महावतार नरसिम्हा' का ऑस्कर में प्रवेश भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गया है। 2025 में रिलीज इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 325 करोड़ कमाते हुए इतिहास रच दिया था। अकादमी पुरस्कार की पात्रता सूची में जगह बनाने वाली तीसरी फिल्म 'टूरिस्ट फैमिली' है जिसकी कहानी तमिल परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। IMDb पर 8.2 रेटिंग के साथ इसने विश्वस्तर पर लगभग 90 करोड़ कमाए हैं।

Advertisement