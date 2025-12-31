तारा सुतारिया के डांस पर ऐसी थी वीर पहाड़िया की प्रतिक्रिया, ओरी ने दिखाया सच 

तारा सुतारिया के डांस पर ऐसी थी वीर पहाड़िया की प्रतिक्रिया, ओरी ने दिखाया सच
क्या है खबर?
अभिनेत्री तारा सुतारिया को गायक एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान खूब ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, गायक ने अभिनेत्री को गले लगाया और किस किया था। दूसरी तरफ, अभिनेत्री के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया की असहज दिखाई देने वाली प्रतिक्रिया वायरल हुई थी। अब सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी ने कॉन्सर्ट के दौरान का असली फुटेज साझा किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कॉन्सर्ट में आखिर क्या हुआ था।
प्रतिक्रिया
तारा और ढिल्लों के डांस पर ऐसी थी वीर की प्रतिक्रिया
ओरी ने इंस्टाग्राम पर गायक के कॉन्सर्ट का वीडियो साझा किया है, जिसमें 'स्काई फोर्स' अभिनेता की असली प्रतिक्रिया देखने को मिली। वीर को 'थोड़ी सी दारू' गाने पर झूमते हुए देखा गया। वह ओरी से इशारों में, तारा की डांस परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। वीडियो साझा करते हुए ओरी ने कैप्शन दिया, 'जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, वो मैं दिखाऊंगा, रियल-टाइम फुटेज।" वीर और तारा ने भी यह वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Here’s the Video of #VeerPahariya Enjoying the Dance Performance by #APDhillon and #TaraSutaria!— Random Cine Mood (@RandomCineMood) December 31, 2025
Tiktok Stars are also Present at the Concert..😅😭#Bollywood #Orry pic.twitter.com/aq5a5d6k7W