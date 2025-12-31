तारा के डांस पर वीर पहाड़िया की असली प्रतिक्रिया

तारा सुतारिया के डांस पर ऐसी थी वीर पहाड़िया की प्रतिक्रिया, ओरी ने दिखाया सच

लेखन ज्योति सिंह 11:19 am Dec 31, 202511:19 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री तारा सुतारिया को गायक एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान खूब ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक, गायक ने अभिनेत्री को गले लगाया और किस किया था। दूसरी तरफ, अभिनेत्री के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया की असहज दिखाई देने वाली प्रतिक्रिया वायरल हुई थी। अब सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी ने कॉन्सर्ट के दौरान का असली फुटेज साझा किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कॉन्सर्ट में आखिर क्या हुआ था।