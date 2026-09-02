'खतरों के खिलाड़ी' में घरवालों को बिना बताए पहुंचे ओरी, बोले- मैं नाजुक बार्बी डॉल नहीं

ओरी ने सोशल मीडिया पर एक रील साझा की, जिसमें 'खतरों के खिलाड़ी' शो के दौरान उनके द्वारा किए गए स्टंट्स की झलकियां शामिल थीं।

कैप्शन में रोहित शेट्टी को संबोधित करते हुए ओरी ने लिखा कि वो इस शो में बिल्कुल अकेले और अपने दम पर शामिल हुए थे।

उन्होंने अपने माता-पिता को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी। बिना किसी पारिवारिक बातचीत या रोजमर्रा के अपडेट के, उन्होंने शांति और शालीनता के साथ हर स्टंट को पूरा किया।