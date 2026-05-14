खुशी कपूर की इस बात ने ओरी को बना दिया 'खतरों का खिलाड़ी'

दुनिया की चिंता नहीं करते ओरी

ओरी ने हाल ही में एक बातचीत में बताया कि वे ऑनलाइन अपनी राय कैसे रखते हैं। उन्होंने कहा, "मैं अपने मन की बात खुलकर कहता हूं। इसी वजह से मैं मशहूर हुआ हूं।" उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि इस वजह से उनके ब्रांड डील्स या रोल हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है।

उनका कहना है, "जिस चीज को आपने कभी समर्थन ही नहीं दिया, उसे भला कोई रद्द कैसे कर सकता है?" ओरि ने यह भी बताया, "मैं अपने बिल खुद भरता हूं।" वो मानते हैं कि उन्हें हर काम अपने तरीके से करना चाहिए और बाहरी दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए।