ओरी ने लिखा, "मुझे बहुत सारे आक्रामक मैसेज मिल रहे हैं और कुछ मामलों में तो धमकियां भी दी गई हैं। इन मैसेज के जरिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं अविनाश और ईशा के मामले पर कोई बयान दूं। असल में, मैंने अभी तक इस स्थिति को लेकर किसी भी पक्ष से बात नहीं की है और जब तक मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिल जाता, तब तक मैं चुप रहना ही बेहतर समझूंगा।"