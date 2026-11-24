अविनाश ने कहा, "मेरे DJ गिग के दौरान, मैंने एक गाना बजाया था, जिसका गलत मतलब निकाला गया। मुझे पता है कि इससे ईशा और उसके परिवार को दुख पहुंचा। सच कहूं तो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हमारे अलग होने के लिए भी, अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो वह मैं हूं। वहां भी मेरी ही गलती थी। मैं बस माफी मांगने आया हूं।"