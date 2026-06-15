इद्रिस एल्बा ने साझा किया शूटिंग का मजेदार किस्सा, परीक्षाओं के साथ कैसे किया हॉलीवुड डेब्यू का अनोखा सफर

मनोरंजन Jun 15, 2026

अपमिन्सटर की 13 साल की डेलिला ओ'रिओर्डन को नई लाइव-एक्शन फिल्म 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' में इद्रिस एल्बा जैसे बड़े अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिला।

यह फिल्म 5 मई को UK के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें डेलिला डाइन नाम की एक युवा रॉयल गार्ड बनी हैं, जिन्होंने बचपन में ही-मैन (जिसकी भूमिका निकोलेस गालीत्जिन ने निभाई है) के साथ ट्रेनिंग ली थी।

वहीं, इद्रिस ने रॉयल आर्मी के जनरल डंकन का किरदार निभाया है। डेलिला ने इस पूरे अनुभव को शानदार बताया।

उन्होंने इद्रिस के बारे में कहा, 'वह बहुत प्यारे इंसान हैं और मुझे तो यह सब किसी सपने जैसा लगा।'

साथ ही, उन्होंने बताया कि जिस दृश्य में उनके पेट में मुक्का मारा था, वह उन्हें 'बहुत मजेदार' लगा।