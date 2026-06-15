इद्रिस एल्बा ने साझा किया शूटिंग का मजेदार किस्सा, परीक्षाओं के साथ कैसे किया हॉलीवुड डेब्यू का अनोखा सफर
अपमिन्सटर की 13 साल की डेलिला ओ'रिओर्डन को नई लाइव-एक्शन फिल्म 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' में इद्रिस एल्बा जैसे बड़े अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिला।
यह फिल्म 5 मई को UK के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें डेलिला डाइन नाम की एक युवा रॉयल गार्ड बनी हैं, जिन्होंने बचपन में ही-मैन (जिसकी भूमिका निकोलेस गालीत्जिन ने निभाई है) के साथ ट्रेनिंग ली थी।
वहीं, इद्रिस ने रॉयल आर्मी के जनरल डंकन का किरदार निभाया है। डेलिला ने इस पूरे अनुभव को शानदार बताया।
उन्होंने इद्रिस के बारे में कहा, 'वह बहुत प्यारे इंसान हैं और मुझे तो यह सब किसी सपने जैसा लगा।'
साथ ही, उन्होंने बताया कि जिस दृश्य में उनके पेट में मुक्का मारा था, वह उन्हें 'बहुत मजेदार' लगा।
डेलिला ने रिहर्सल और परीक्षाओं के बीच बनाया संतुलन
डेलिला ने रिहर्सल के समय इद्रिस के साथ खूब मजाक-मस्ती किया था। उन्होंने बताया कि बैले में उनके अनुभव ने उन्हें स्टंट ट्रेनिंग में काफी मदद की।
शूटिंग के साथ-साथ डेलिला ने अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी पूरी की। इतना ही नहीं, फिल्म रिलीज होने तक उन्होंने अपने इस किरदार के बारे में अपने सहपाठी को बताया तक नहीं था।
जब फिल्म सामने आई, तब उनके दोस्त ये देखकर काफी हैरान रह गए थे। इस फिल्म में कैमिला मेंडेस, जेरेड लेटो और एलिसन ब्री जैसे और भी बड़े सितारे हैं।
यह फिल्म 1980 के दशक की मशहूर कार्टून सीरीज का लाइव-एक्शन रीमेक है।