'पाकिस्तान गॉट लेटेंट' पर लगा नकल का आरोप, 'इंडिया गॉट लेटेंट' के फैंस बोले- ये चोर हैं
लेखन अंशिका शुक्ला
‘पाकिस्तान गॉट लेटेंट’ शो इन दिनों ऑनलाइन खूब आलोचना झेल रहा है। कई लोग इस पर समय रैना के विवादास्पद शो ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ की नकल करने का आरोप लगा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर ये लोग चोर हैं जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और दर्शक दोनों शो के बीच की समानताओं से खुश नहीं हैं।
इस नए शो में शरहाबिल सिद्दीकी और मथीरा जैसे स्थानीय सितारे नजर आएंगे।
‘इंडिया गॉट लेटेंट’ ने मौलिकता पर बहस छेड़ी
‘इंडिया गॉट लेटेंट’ ने अनोखी प्रतिभाओं और मजेदार, हल्के-फुल्के अंदाज में जजिंग करके अपनी पहचान बनाई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था।
इस इंडियन वर्जन को भले ही कई विवादों का सामना करना पड़ा हो (जिसमें 2025 के एक विवादित एपिसोड को लेकर कानूनी पचड़े में फंसने जैसी घटनाएं भी शामिल हैं), लेकिन इसने मनोरंजन के क्षेत्र में रचनात्मकता और मौलिकता को लेकर बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है।