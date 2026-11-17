‘पाकिस्तान गॉट लेटेंट’ शो इन दिनों ऑनलाइन खूब आलोचना झेल रहा है। कई लोग इस पर समय रैना के विवादास्पद शो ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ की नकल करने का आरोप लगा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर ये लोग चोर हैं जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और दर्शक दोनों शो के बीच की समानताओं से खुश नहीं हैं।

इस नए शो में शरहाबिल सिद्दीकी और मथीरा जैसे स्थानीय सितारे नजर आएंगे।