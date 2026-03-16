ऑस्कर 2026: 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' बनी बेस्ट पिक्चर, इन 9 फिल्मों को चटाई धूल

बेस्ट पिक्चर

सिनेमा की सबसे बड़ी जीत, 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' ने सबको छोड़ा पीछे

इस रेस में एक से बढ़कर एक भव्य और कलात्मक फिल्में शामिल थीं, लेकिन आखिरकार 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' ने बाजी मारकर सिनेमा के सबसे बड़े शिखर पर अपना कब्जा जमा लिया। बेस्ट पिक्चर की दौड़ में 'वन बैटल ऑफ अनेदर' का मुकाबला 'सिनर्स', 'ब्यूगोनिया', 'F1', 'फ्रेंकेंस्टीन', 'हैमनेट', 'मार्टी सुप्रीम', 'द सीक्रेट एजेंट', 'सेंटीमेंटल वैल्यू' और 'ट्रेन ड्रीम्स' से था। जैसे ही मंच पर 'वन बैटल ऑफ अनेदर' का नाम गूंजा, पूरा डॉल्बी थिएटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।